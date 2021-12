Tratores e barracas são entregues a produtores

Agricultores familiares da região sisaleira do estado da Bahia receberam, nesta segunda-feira, 27, no município de Araci (a 211 km da capital), dois tratores para a construção e limpeza de aguadas e estradas vicinais, além de 120 barracas de feira, para a comercialização de produtos.

Durante a solenidade, com a participação do governador Rui Costa, também foram entregues 329 títulos de terra para produtores rurais e 232 cisternas. Os agricultores da região vão contar ainda com três barreiros nas comunidades de Balaio, Resina e Casinha de Pedras.

Um convênio foi assinado, por meio do Programa Bahia Produtiva, beneficiando 40 famílias com matrizes de caprinos, animais reprodutores e máquinas forrageiras, para alimentar a criação.

O governo estadual também divulgou investimento no asfaltamento do entorno da praça da Conceição, mais duas avenidas, e a entrega de cinco viaturas policiais que vão atender, além de Araci, Lamarão, Barrocas, Nordestina e Valente.

O governador visitou as obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, que atenderá 66 localidades dos municípios de Araci e Tucano, com investimento previsto de R$ 51 milhões.

