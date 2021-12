Trapezista morre em circo na cidade de Vitória da Conquista

O trapezista Charles Brasil, do circo Bismark, morreu na manhã deste sábado, 26, em Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador). Ele faleceu após cair de aproximadamente 10 metros de altura do aparelho de giro no qual treinava.

Segundo o blog do Anderson, a bota que Charles usava não estava fixada corretamente no aparelho, o que ocasionou o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local, mas o trapezista morreu na hora.

