Transporte metropolitano ficará 8,92% mais caro na segunda

A tarifa dos ônibus metropolitanos da Grande Salvador - que rodam na região a partir de cidades como Camaçari e Lauro de Freitas, entre outras - passará por reajuste de 8,9% a partir da próxima segunda-feira.

Quem quiser viajar entre Camaçari e a Estação da Lapa, por exemplo, terá de pagar R$ 4,80. Antes, a passagem custava R$ 4,35.

A tarifa mais barata da nova tabela de preços custa R$ 2,60 (entre Candeias e São Sebastião do Passé), enquanto a mais cara chega a R$ 11,30 (entre Madre de Deus e Dias D'Ávila).

Os que não receberam bem a notícia, divulgada nesta quinta-feira, 16, pelo governo estadual, foram os usuários. Todos os passageiros ouvidos por A TARDE criticaram o reajuste e reclamaram do impacto do aumento no orçamento familiar.

"Quem ganha um salário mínimo e ainda tem que pagar ônibus depois de todos os descontos vai sofrer", anteviu a ambulante Eliete Bonfim, 50 anos, que vem todo dia a Salvador para trabalhar vendendo flores.

A pedagoga Silvana Maria, 40, pontuou que o valor cobrado não corresponde ao serviço prestado. "Se pelo menos tivesse qualidade no transporte, mas isso não é garantido", reclamou ela.

Sobre isso, o governo do estado informou, em nota, que novos veículos estão sendo incorporados à frota do sistema metropolitano, "como parte do esforço em oferecer aos usuários um serviço de qualidade".

<ARQUIVO ID=1540216/>

Integração

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), uma das melhorias no transporte será a integração entre os ônibus metropolitanos e o metrô da capital baiana, prevista para ser colocada em prática assim que a Estação Pirajá for entregue pela CCR Metrô Bahia, concessionária do sistema.

A previsão da CCR é que a estação esteja pronta em setembro. Porém a concessionária não confirma o início da operação para este mês.

O sistema metropolitano de transporte por ônibus da Grande Salvador atende, em média, oito milhões de passageiros, com uma frota composta por 650 veículos, segundo o governo do estado.

