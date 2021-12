Transporte intermunicipal volta a funcionar neste sábado com 70% da capacidade

O governo do Estado antecipou o retorno do transporte coletivo intermunicipal rodoviário, antes previsto para a próxima segunda-feira, 28, para as 5h deste sábado, 26. A medida será publicada no Diário Oficial do Estado e vale para qualquer transporte coletivo intermunicipal rodoviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, assim como ferry boats, catamarãs, lanchinhas e balsas.

No entanto, para evitar aglomeração, a ocupação deve ser limitada a 70% da capacidade do veículo até o dia 4 de julho. Não será permitido transportes extras.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba) é responsável por fiscalizar o decreto.

