Transporte de peça gigante é adiado para domingo

O transporte da coluna principal da construção do complexo acrílico no Polo Industrial de Camaçari, que estava previsto para começar na manhã deste sábado, 27, só será iniciado neste domingo, 28. Segundo as informações que circularam pelo local, um problema técnico na carreta que comportava a peça impossibilitou a operação. Medidas emergenciais foram tomadas para que a carreta fosse estacionada na portaria da Base Naval de Aratu. Um contato da Basf afirmou que uma nota oficial será emitida explicando a situação, o que não aconteceu até o momento.

A saída em direção à Bosch seria monitorada pela Polícia Militar (PM), agentes da Coelba, uma equipe da BASF e pelos funcionários da Megatranz.

De acordo com o capitão da PM, Roberto Castro, o trajeto nos dias de transporte da coluna só será interditado completamente se houver extrema necessidade. "À medida em que a peça for avançando, a pista será liberada. Só não será possível fazer a ultrapassagem do comboio", disse.

Castro também afirmou que a população está ciente da operação e buscará as vias alternativas, como BR-324, CIA do aeroporto, Av. Luis Eduardo, Paralela e Estrada do Coco para evitar maiores transtornos.

Curiosos e moradores da região também compareceram ao local para admirar a peça estacionada. "Trouxe meu neto de 5 anos para ver esse gigante", conta Pedro Batista, 64 anos, aposentado. "Ele gosta de máquinas, e como trabalhei muitos anos na Base Naval, achei que ele gostaria de ver a peça", comentou.

Medidas de segurança - Para que o transporte da peça aconteça, a Coelba realizou obras de adequação em diversos pontos ao longo dos 50 km que ligam a Base Naval à fábrica da Basf em Camaçari, destino final da coluna.

Foram colocados postes provisórios e chaves de manobra para minimizar os impactos de um possível corte de energia entre 2 a 6 horas, nos dias em que a peça trafegar pelas regiões no trajeto que passará por áreas como Paripe, Simões Filho e Dias D'Ávila.

