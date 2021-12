Transmissor de rádio é incendiado em São Gonçalo dos Campos

O transmissor principal da Rádio São Gonçalo, localizado em São Gonçalo dos Campos, a 107 km da capital, foi incendiado na madrugada desta sexta-feira, 25.

De acordo com diretor da Rádio, Ronaldo Pinto Nascimento, moradores do local contaram que o ato criminoso ocorreu por volta de 1h, quando o local foi arrombando pelos bandidos e incendiado.



Ronaldo prestou queixa na delegacia da cidade e aguarda a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para avaliar os prejuízos. ""Incendiaram a parte principal do nosso transmissor. Estamos aguardando a perícia para retornar ao local e fazer uma avaliação do que perdemos. Mas, provavelmente, teremos prejuízo de mais de R$ 100 mil reais, valor aproximado do equipamento".



Durante a ação dos bandidos, um morador ainda informou que tentou entrar em contato com a polícia, mas suas ligações não foram atendidas. O estúdio da rádio é situado em outro imóvel e não foi atingido.



A rádio agora está fora do ar, e sem previsão para retorno. O diretor ainda afirmou que não desconfia quem seja o autor do incêndio "Não dá para suspeitar de alguém, não posso apontar a, b ou c como culpado", completou.



Não foi a primeira vez que o Parque de Transmissões da rádio sofreu esse tipo de atentado. No ano de 2007 o transmissor também foi alvo de incêndio. Na ocasião, a polícia não conseguiu encontrar o bandido responsável pelo crime.

O autor do incêndio usou gasolina para incendiar o transmissor (Foto: Reprodução | Site São Gonçalo Agora)

