Trânsito permanece lento na BR-324 próximo a Salvador

O trânsito na BR-324 permanece intenso no trecho entre Salvador (km 626) e entrada de Simões Filho(km 604), em ambos os sentidos, nesta segunda-feira, 6. O tráfego segue lento devido a fluxo de veículos e pelas pelas obras na adutora, no Km 621, próximo ao viaduto da Estação Pirajá, a localidade conhecida como Janqueira do Carneiro.



A faixa da direita da pista, no sentido Feira de Santana, segue interditada e veículos transitam com dificuldade.



A assessoria de comunicação da CCR Metrô, empresa responsável pela construção da linha 2 do metrô de Salvador, informou que a interdição é de 400 metros de extensão, desde o elevado Jaqueira até sob o viaduto da rua Indonésia. A interdição tem como objetivo agilizar a saída de caminhões e máquinas pesadas que trabalham no local. A previsão é que as pistas sejam liberadas às 18h desta segunda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e auxilia os motoristas a trafegarem pela região.

