Trânsito lento na BR-324 por causa de obras da ViaBahia

Os motoristas que trafegam pela BR-324, sentido Feira de Santana, enfrentam longo congestionamento desde o final da manhã desta segunda-feira, 10, devido as obras da ViaBahia, concessionária que administra a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a concessionária está suspendendo mureta no canteiro central do trecho e deve continuar com as obras esta semana por outros pontos da rodovia.

Ainda não há informações do horário que a via será liberada, nem quando serão concluídas as obras.

De acordo com a ViaBahia, uma das faixas, mais próxima do canteiro central, teve que ser interditada para que a construção da barreira de proteção e instalação dos postes de iluminação no trecho.

A assessoria ainda informou que a pista deve ser liberada até às 17h desta segunda-feira. As obras são parte do projeto de construção de barreiras de proteção e iluminação na rodovia, a fim de oferecer mais seguranças para os motoristas que trafegam na região. As obras devem ser finalizadas até o final deste ano.

adblock ativo