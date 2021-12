Trânsito é modificado em Stella Maris; confira

O tráfego de veículos foi bloqueado na rua Renato Berbert de Castro, em Stella Maris, para início das obras de requalificação da orla do bairro na noite desta segunda-feira, 15.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição inicia na Alameda Cabo Frio e segue até a interseção com a rua Itaetê. O acesso à via estará liberado apenas para moradores do trecho de restrição.

Com as modificações, o fluxo de veículos será desviado para as ruas Clóvis Bevilácqua e Ibitaria, que passam a ser, provisoriamente, sentido duplo. O condutor no sentido Centro deve acessar a rua Itagi para chegar à Ibitiara, já quem estiver no sentido oposto, deve seguir pela Rua Itaetê.

Ainda segundo o órgão, a alteração está prevista para durar por cerca de três meses.

adblock ativo