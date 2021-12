Transferido PM preso após assalto a BB de Jacobina

O cabo da PM Galdioso Moura da Silva, de 45 anos, preso em flagrante na madrugada de terça-feira, 9, durante uma perseguição policial ao bando que havia atacado a agência do Banco do Brasil de Jacobina, está detido à disposição da Justiça na Coordenadoria de Custódia Provisória da Polícia Militar da Bahia, em Lauro de Freitas, para onde foi transferido desde terça à noite.

O ataque contou com cerca de 15 homens armados, em quatro veículos, que se dividiram em grupos e detonaram muitos tiros em diversos pontos da cidade, enquanto alguns deles explodiram o cofre principal da agência. Para entrar no local, eles quebraram uma parede no fundo do prédio onde funciona a agência.

Até esta quarta à tarde, havia a confirmação apenas da prisão do cabo/PM Moura da Silva, que foi admitido pela PM em 1993, e estava lotado na 25ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no município de Casa Nova. Ele negou qualquer envolvimento com o bando.

Em nota, a Coordenação de Comunicação Social da PM/BA confirmou que a prisão em flagrante foi efetivada por prepostos da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, durante perseguição aos criminosos que assaltaram o banco.

"Com a aproximação da viatura em estrada vicinal próxima ao município de Caldeirão Grande, os suspeitos, que estavam em uma picape, jogaram miguelitos (grampos de metal) na estrada para dificultar a perseguição policial, sendo o cabo preso no acostamento", destacou a nota.

As investigações estão sob a coordenação o Grupo de Repressão a Roubo às Instituições Financeiras do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, em conjunto com o serviço de inteligência da Polícia Militar, que continua o trabalho na região para localizar os membros da quadrilha.

Brumado

Dois homens armados roubaram na madrugada de terça quatro bombas de abastecimento de combustível em um posto em construção da margem da BA-262, dentro do município de Brumado, a 652 km de Salvador, estrada que liga à cidade de Aracatu.

Conforme o registro policial, os criminosos chegaram em uma caminhonete, renderam o vigilante e o deixaram amarrado. Em seguida, carregaram as quatro bombas no veículo e fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia Civil de Brumado está investigando o fato.

