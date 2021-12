Transalvador lança concurso de desenho sobre trânsito

A Transalvador abriu, nesta quarta-feira, 9, as inscrições para o Concurso de Desenhos Infantis sobre Educação no Trânsito. Podem participar os estudantes matriculados em escolas públicas e privadas, que cursem o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano. O desenho deve ser inédito e pintado a mão e a criança deve representar o comportamento adequado do cidadão no trânsito.

A criança que ficar em 1º lugar ganha um vídeo game Nitendo DS. Já para o 2º colocado o prêmio é uma bicicleta de aro 25, e o candidato que ficar em 3º leva um voucher no valor de R$ 150 para brincar no Playland.

A ficha de participação está disponível para impressão no site da Transalvador até o dia 25 de outubro.

