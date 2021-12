Traficantes são presos com drogas e uma pistola de R$ 15 mil

Sete homens foram presos no município de Castro Alves (a 180 Km de Salvador), com nove armas de fogo, três quilos e meio de drogas e uma pistola de fabricação tcheca, calibre 40, avaliada em R$ 15 mil. As apreensões aconteceram na sexta-feira, 4, mas as informações só foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 7.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), os suspeitos de tráfico de drogas foram identificados por Rodrigo de Oliveira Mendes, o Rodrigão da Capoeira, Jair Gonçalves dos Santos, o Jai, Erivan Neri Evangelista, o Van, Alã Sobral Figueiredo, Leandro Fagundes dos Santos, o Léo de Becé, Marcos Paulo Magalhães dos Santos, o Uni, e Ivo Ferreira dos Santos. Este último, de acordo com a polícia, tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a PC, entre as armas apreendidas, além da pistola tcheca, haviam quatro espingardas, três revólveres, outra pistola e muitas munições. Já a droga se dividia em um quilo e meio de cocaína, 178 pedras de crack, dois quilos e alguns pés de maconha. Um total de 27 pássaros silvestres encontrados no local foi libertado. O armamento, cuja procedência é investigada, passará por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

