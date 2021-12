Traficantes são presos com drogas e uma pistola 765 em Feira

Duas operações policiais em Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), deflagradas nas últimas 48 horas, resultaram nas prisões de dois traficantes e na apreensão de 178 buchas de maconha, 102 pedras de crack e de uma pistola 765, informou nesta sexta, 8, a Polícia Civil. As ações aconteceram nos bairros Novo Horizonte e Jardim Cruzeiro.

Foram presos Jeferson dos Santos Palmeira e Fabiano dos Santos Rodrigues, 31, que já estão no Presídio Regional de Feira. Eles foram capturados por equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e autuados em flagrante pelo delegado titular Matheus de Souza.

Fabiano, considerado um dos líderes do tráfico no bairro Novo Horizonte foi capturado nesta sexta, após ser denunciado à polícia. Ele tentou se livrar do flagrante, retirando de sua casa, na Rua São Gabriel, uma sacola contendo 102 pedras de crack e materiais para embalagem de drogas.

A polícia informou que o material foi jogado no quintal de uma casa vizinha pelo traficante, com o qual os policiais também apreenderam uma pistola 765, municiada.

Já Jeferson, ao completar 18 anos de idade, na quinta, 7, foi preso na residência dos pais, na rua Jacobina, no Jardim Cruzeiro, onde, segundo a polícia, mantinha droga escondida no quarto, conforme denúncia encaminhada à delegacia.

Autorizada pelo pai do traficante a entrar no imóvel, a equipe da DTE encontrou dentro de uma sacola, escondida no guarda-roupa, 178 buchas de maconha. Outras duas porções da droga já tinham sido apreendidas com Jeferson, quando abordado pelos policiais na rua.

