Traficantes ateiam fogo em três casas na Cidade de Plástico

Um incêndio criminoso atingiu três na rua 1º de Maia, na localidade conhecida como Cidade de Plástica, no bairro de Periperi. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as chamas começaram por volta das 10h20.

Homens do Corpo de Bombeiros estão no local e controlaram o fogo na tarde de hoje. O incêndio, segundo a Stelecom, teria sido provocado por traficantes da localidade em represália à morte de um outro bandido do grupo.

