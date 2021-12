Traficante que matou PM é preso em flagrante

Ednelson Nascimento da Conceição, de 26 anos, integrante do Almanaque do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi conduzido ao DHPP na última quarta-feira, 20, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O traficante é apontado como o responsável pela morte do soldado da Polícia Militar, Leonildo Santana Santos, 30, morto a tiros durante um assalto num posto de combustível, em Campinas de Pirajá, em maio de 2012, além de mais dez outros assassinatos.

Uma pistola calibre 380, roubada do policial assassinado, uma pistola calibre ponto 40, munições, R$ 930 em dinheiro e três 'trouxinhas' de maconha foram apreendidas com criminoso. Ednelson estava numa van, com destino a Feira de Santana, ao ser surpreendido pelos policiais, que o reconheceram. De acordo com o titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), delegado Guilherme Machado, no momento em que a equipe da PRF abordou o veículo, o acusado ordenou que a passageira, sentada ao seu lado, escondesse em sua bolsa as duas armas que estavam com ele.

Ednelson tentava deixar Salvador depois de se envolver, na última terça-feira, 19, num tiroteio com policiais da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em que dois comparsas do traficante morreram. A polícia foi acionada depois que ele passou a roubar transeuntes, na região do Parque São Bartolomeu. Os policiais apreenderam, no local do confronto, uma metralhadora 9mm e dois revólveres calibre 38. Horas depois, Ednelson assassinou o traficante rival Aislân Silva da Fonseca, em Plataforma.

O criminoso, que já tinha um mandado de prisão em aberto, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, associação para o tráfico, roubo e homicídio.

adblock ativo