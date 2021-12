Traficante que escondia espingarda e drogas em casa é preso

Luiz Fernando Santos de Oliveira, o "Fernandinho", foi preso nesta quarta-feira, 28, por investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), no município de Santo Antônio de Jesus, distante 190 km de Salvador.

Os policiais apreenderam com Luiz Fernando uma espingarda calibre 12, um tablete de maconha pesando um quilo, cinquenta e duas pedras de crack e seis "papelotes" de cocaína, dentro da casa dele, no bairro Mutum, naquela cidade. O traficante já vinha sendo monitorado pela polícia, que agora investiga a origem da droga e da arma encontradas com ele.

"Fernandinho" foi autuado em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma e ficará custodiado na carceragem da 4ª Coorpin/SAJ, à disposição da Justiça.

adblock ativo