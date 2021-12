Traficante preso em Itaetê escondia droga no "Piu-Piu"

O traficante Evaldo Evangelista dos Santos, de 20 anos, foi preso, na noite desta terça-feira, 22, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) de Itaetê, distante 382 km de Salvador. Com ele, a polícia encontrou 16 "buchas" de maconha escondidas na cabeça de um boneco de pelúcia do personagem "Piu-Piu".

Evaldo vendia maconha a um usuário quando percebeu a presença da polícia e fugiu para dentro de casa. No quintal do imóvel, havia uma plantação com 15 pés de maconha, além de R$ 167 em um quarto.

Evaldo foi conduzido à DT e autuado por tráfico de drogas pelo delegado Renato Fernandes. O traficante permanece custodiado, à disposição da Justiça.

O boneco "Piu-Piu", dinheiro e pés de maconha foram encaminhados para perícia.

(Foto: Ascom | Polícia Civil)

