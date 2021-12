Traficante paulista é preso na BA com 31 kg de cocaína

O paulista Cleverson Eliano da Silva, de 34 anos, foi preso nesta quinta-feira, 21, durante uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, no município de Teixeira de Freitas (distante 811 km de Salvador), informou a polícia, nesta sexta, 22.

De acordo com a polícia, vinte e nove tabletes de pasta base de cocaína, pesando 31 quilos, foram apreendidos com Cleverson. A droga estava escondida em um compartimento secreto entre o banco traseiro e o porta-malas do Renault Mégane de cor cinza, placa DMT-8444, dirigido por ele.

O traficante furou uma barreira policial montada na rodovia BR-101. Depois de perseguido, acabou abandonando o veículo com a droga na Rua Inácio Monteiro, no bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas, para tentar fugir a pé.

Cleverson foi conduzido à sede da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), em Teixeira de Freitas, onde foi interrogado pelo delegado titular Wendel Ferreira. Ele disse que receberia R$ 10 mil para levar a cocaína de Campinas, interior de São Paulo, até a cidade de Arraial d´Ajuda, no Sul da Bahia.

O delegado Wendel suspeita, no entanto, que a droga seria entregue a outros traficantes de Teixeira de Freitas. Cleverson foi autuado em flagrante por tráfico e permanecerá custodiado na carceragem da 8ª Coordenadoria Regional de polícia do Interior (Coorpin), à disposição da Justiça. A droga foi encaminhada para exames periciais.

