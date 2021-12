Traficante foragido é preso com arma e droga

O traficante Paulo Fabrício de Jesus Oliveira, 20, foi recapturado na manhã desta terça-feira, 3, após ter fugido do presídio de Lauro de Freitas. Fabrício estava no município de Alagoinhas, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Flávio Augusto de Andrade Gois, titular da DT/Alagoinhas.

Segundo Jobson Lucas Marques, delegado e coordenador regional, Paulo Fabrício vinha sendo investigado há uma semana pelo crime de tráfico de drogas.

O traficante, que se diz eletricista, mantinha um ponto de venda de drogas no bairro Santa Terezinha, em Alagoinhas. Investigadores da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) apreenderam na casa ocupada pelo criminoso 150 gramas de crack, 30 papelotes com a mesma droga, 60 porções de maconha, além de dois revólveres, uma espingarda e 29 munições, de calibres variados.

As drogas, as armas e as munições foram encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Paulo Fabrício já tinha passagem pela 2ª Coorpin por roubo e formação de quadrilha, em janeiro de 2012, sendo condenado a cinco anos de prisão.

Fabrício deve ser transferido para Natal, onde o criminoso admitiu ter recebido indulto em 2013 e não ter retornado ao sistema prisional.

