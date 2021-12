Traficante em liberdade provisória é preso com drogas

Ronivaldo de Almeida, o "Vardão", foi preso na última sexta-feira, 16, com um tablete de maconha, pesando 450 gramas, e R$ 280 em dinheiro, no município de Iguaí, distante 497 km de Salvador. Ronivaldo tem outras passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. Ele foi apresentado pela polícia na tarde desta terça-feira, 20.

Autuado em flagrante por tráfico pelo titular de Iguaí, delegado Roberto Leal, "Vardão" estava em liberdade provisória, concedida pela Justiça, depois de preso pela última vez em 2014.

O traficante será encaminhado, mais uma vez, ao sistema prisional e a droga apreendida periciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

