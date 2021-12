Traficante é suspeito das mortes de adolescentes em Camaçari

O traficante Bruno de Oliveira Santos é apontado pela polícia como o responsável por oito assassinatos e por uma tentativa de homicídio ocorridos entre a noite de sexta-feira, 26, e a tarde de domingo, 28, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é da quadrilha de Marivan Elias da Silva, o Quila. Entre as nove vítimas, cinco eram adolescentes.

De acordo com a delegada Maria Tereza Santos Silva, titular da 4ª Delegacia de Homicídios (Camaçari), os crimes foram motivados pela disputa por pontos de venda de drogas no bairro de Nova Vitória, onde sete das oito pessoas foram mortas. Entre às 10h de quinta-feira, 25, e às 17h30 de domingo, 10 pessoas foram assassinadas na cidade.

Bruno faz parte da quadrilha de tráfico liderada por Marivan, segundo a polícia. Eles integram a lista dos bandidos mais procurados do Estado. Bruno é o 'Quatro de Espadas' do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Marivan é o 'Seis de Copas'.

Por meio de nota à imprensa, a SSP afirma que Bruno "é apontado como autor das ações criminosas que resultaram na morte dos quatro adolescentes e mandante dos demais assassinatos".

A polícia acredita que a prisão do traficante Claudomiro Santos Rocha Filho, o Nicão, e o consequente enfraquecimento do grupo liderado por ele motivaram as ações criminosas por parte do grupo liderado por Marivan pela tomada de 'bocas de fumo'. Nicão, ainda de acordo com a polícia, lidera o grupo rival ao de Marivan junto com Raimundo Borges dos Reis, o Capenga.

Violência

Tudo começou por volta das 19h de sexta-feira, quando quatro homens invadiram a casa onde as quatro adolescentes e Jackson de Jesus dos Santos, 20 anos, estavam, na Rua Maria Meire, no bairro de Nova Vitória.

Emilly Lampanche Rocha, 17, e as irmãs Renata Carneiro Cruz, 17, e Vitória Natalina Carneiro Cruz, 16, foram baleadas e morreram no local.

Um adolescente de 16 anos foi baleado no ouvido e internado no Hospital Geral de Camaçari (HGC).

Jackson foi sequestrado pelos suspeitos, que estavam de carro. O corpo dele foi encontrado sábado à tarde no Jardim Limoeiro.

Segurança reforçada

O policiamento ostensivo foi ampliado no final de semana e permanece com a presença do Batalhão de Choque e da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Polo.

Equipes dos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa e de Repressão ao Crime Organizado também estão no local, com aproximadamente 200 policiais. Qualquer informação sobre a localização dos criminosos, pode ser comunicada anonimamente através do Disque-Denúncia (71) 3235-0000.

adblock ativo