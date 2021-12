Traficante é preso por homicídio em Vitória da Conquista

O traficante Lucas Dutra Dias, de 20 anos, foi preso em sua residência no bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, a 509 km de Salvador, nesta quinta-feira, 18. Ele é acusado de assassinar a tiros o também traficante Rodrigo Almeida da Silva, em 5 de setembro, no interior de uma loja de autopeças.

Com o criminoso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, com a numeração raspada, além de maconha e dinheiro proveniente do tráfico. Interrogado pelo titular da DH/Conquista, delegado Neuberto Costa, Lucas confessou ter assassinado Rodrigo em razão de uma disputa por pontos de venda de drogas.

A polícia busca identificar e prender outros integrantes da quadrilha de Lucas. Autuado em flagrante por posse ilegal de arma e tráfico, o criminoso foi indiciado também por homicídio, associação criminosa armada, associação para o tráfico e corrupção de menores, sendo encaminhado ao Presídio Nilton Gonçalves, em Conquista.

