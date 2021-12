Traficante é preso com R$ 180 mil em depósitos bancários

Um homem foi preso nesta terça-feira, 3, com comprovantes de depósitos bancários, totalizando R$ 180 mil. Durante interrogatório, Luclecio Gomes Carvalho teria dito que os depósitos foram feitos por usuários que compraram drogas em fevereiro.

De acordo com a Polícia Civil, Luclecio atua no tráfico de drogas em Itapetinga, no interior da Bahia. Ele também é acusado de homicídio. Além dos comprovantes de depósito, a polícia também apreendeu R$ 4,5 mil em espécie, balança de precisão, celulares, uma moto roubada e drogas.

Luclecio, que já foi preso por tráfico de drogas, foi encaminhado ao Complexo Policial de Itapetinga, onde vai ficar à disposição da Justiça.

