Traficante é preso com ecstasy, cocaína e maconha em Conquista

O traficante Luiz Fernando Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 12, em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. O criminoso, que possuía mandado de prisão em aberto, estava com comprimidos de ecstasy, pinos de cocaína e maconha quando foi capturado.

Luiz Fernando estava escondido em uma casa, onde também foram encontrados uma balança de precisão e embalagens para acondicionar os entorpecentes.

Segundo o delegado Neuberto Costa, titular da delegacia territorial de Conquista,o criminoso integra uma quadrilha envolvida em roubos, homicídios e tráfico na cidade e no município de Belo Campo, onde ele já foi condenado por roubo.

Em depoimento, Luiz Fernando confessou os crimes e foi encaminhado para o presídio Nilton Gonçalves. Os entorpecentes encontrados com ele foram encaminhados para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo