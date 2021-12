Traficante é preso com duas armas e drogas em Porto Seguro

Felipe Santana Araújo, de 19 anos, foi preso, na última sexta-feira, 9, com um tablete de maconha, pesando cerca de um quilo, e dois revólveres calibre 38, um deles com a numeração raspada, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, a 707 km de Salvador. Uma das armas estava na cintura do traficante e a outra escondida no interior de um imóvel ocupado por ele.

De acordo com o delegado Sinézio Vieira, titular da Delegacia Territorial de Arraial D'Ajuda (DT/Arraial D'Ajuda), em 2011, quando era adolescente, Felipe foi apreendido portando um revólver calibre 357, em Porto Seguro, tendo inclusive sido encaminhado para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), em Feira de Santana.

Autuado em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico der drogas, Felipe ficará custodiado na carceragem da DT/Arraial D'Ajuda à disposição da Justiça.

