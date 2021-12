Traficante é preso com 12 kg de maconha em Feira de Santana

Danilo Santos Rodrigues Souza, de 32 anos, foi preso na última sexta-feira, 28, ao ser flagrado com doze quilos de maconha enquanto trafegava pela Avenida Presidente Dutra, no centro de Feira de Santana, numa picape Montana alugada.

Policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc/Feira) encontraram a droga acondicionada numa caixa de papelão, no banco do carona. Os investigadores chegaram até Danilo depois de apurarem uma denúncia anônima informando que ele levaria a droga para Alagoinhas, cidade onde reside, para ser vendida.

O titular do Denarc/Feira, delegado Matheus Souza, autuou Danilo em flagrante por tráfico e o encaminhou ao Conjunto Penal de Feira de Satana. A maconha apreendida será periciada no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

