Traficante é presa em flagrante com 6 quilos de cocaína

Ana Priscila Silva de Cerqueira da Silva foi presa em flagrante com cinco tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 6 quilos, na noite da última quarta-feira, 13, em Dias D'Ávila, a 56 km da capital baiana, por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc). A polícia fez a apresentação para a imprensa na tarde desta quinta-feira, 14.

Ana Priscila foi surpreendida pelos policiais quando entregava a droga para um homem identificado como Gildásio Alves da Silva, que conseguiu fugir pulando muros de casas vizinhas. No interior do imóvel, foi encontrado um veículo Corsa, placa KIX-6139, documentos de Gildásio e duas porções de maconha, pesando cerca de 50 gramas, que eram mantidas no console do câmbio do automóvel.

Ana foi autuada pelo delegado Pedro Fernandes em flagrante por tráfico de drogas e já se encontra no presídio feminino.

