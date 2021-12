Traficante é presa com crack em Santo Antônio de Jesus

Um mulher foi presa nesta terça-feira, 29, com cerca de trezentos gramas de crack em Santo Antônio de Jesus.

Segundo informações da Polícia Civil, investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade, prenderam a traficante Jamile Souza Santos, de 25 anos, dentro da sua residência, no bairro do Alto do Santo Antônio.

Jamile já estava sendo investigada por envolvimento com tráfico de drogas. Além das drogas, os policiais encontraram um carregador de pistola calibre ponto 40, de uso restrito da polícia.

A traficante foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e conduzida à unidade policial. O material apreendido com ela será encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo