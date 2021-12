Traficante é mandante de ao menos 7 homicídios, diz polícia

O homem apontado como líder do tráfico de drogas no bairro de Saramandaia, em Salvador, apresentado pela polícia nesta sexta-feira, 12, na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP), é suspeito de ser o mandante de, ao menos, sete homicídios, cometidos entre maio de 2011 e fevereiro de 2012, segundo a Polícia Civil. Os crimes foram motivados pela disputa do controle do comércio de drogas.

Cosme Paixão Lisboa, conhecido como "Coe", de 27 anos, foi preso, na quinta-feira, 11, em Barra do Jacuípe, por uma guarnição da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar. Apresentado pelos PMs, inicialmente, na 26ª Delegacia Territorial, em Vila de Abrantes, Coe foi conduzido, nesta sexta, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e também ao Departamento de Narcóticos (Denarc), para ser interrogado.

Coe foi condenado por tráfico, em 2011, e estava foragido da Colônia Penal Lafayete Coutinho, desde dezembro do ano passado, quando foi beneficiado com Indulto de Natal e não regressou. O traficante estava em um Gol branco quando foi abordado pelos policiais. Ele estava acompanhado de um irmão mais novo, que foi detido e liberado depois de ouvido pela polícia.

Homicídios - Conforme a polícia, dentre as vítimas assassinadas pela quadrilha de Coe, cujas mortes são investigadas pelo DHPP, estão Carlos Antônio Nobre Nunes, Jéferson Lima dos Santos, Marcos Conceição Pereira, Vagner Souza de Jesus, Alfredo da Silva Azevedo e Jônatas Pereira Santos.

Outra vítima, o comerciante Luis Carlos Ribeiro foi morto no interior de seu estabelecimento comercial, no bairro de Sussuarana, em fevereiro do ano passado. As mortes, segundo a polícia cometidas a mando de Coe, são atribuídas a Wallace de Oliveira Santos e a Émerson dos Santos, o "Leno", apontados como comparsas do traficante.

Wallace foi encontrado morto com vários tiros, em março do ano passado, na Mata Escura. A polícia suspeita que ele foi executado a mando do próprio Coe. O motivo do crime teria sido um desentendimento interno na quadrilha. Já Leno se encontra preso, desde setembro do ano passado.

Também é investigada pelo Denarc a rivalidade do grupo de Coe com o bando do traficante Luciano Silva dos Santos, o "Babalu", um dos líderes do tráfico de drogas no bairro de Pernambués. Babalu foi preso em março, na Baixa do Manu, por investigadores do Departamento de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Coe retornará para a Colônia Penal Lafayete Coutinho para cumprir o restante da pena de seis anos e dois meses de prisão. O Grac, que investigava o paradeiro do traficante desde a sua fuga, foi criado para localizar foragidos e cumprir mandados de prisão.

