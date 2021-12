Traficante e homicida foragido é preso em Entre Rios

O traficante e homicida Jailson Jesus de Souza, o Fumaça, que estava foragido após fugir de um complexo penitenciário em Sergipe, foi preso na cidade de Entre Rios, distante 140 km de Salvador, nesta terça-feira, 1º. 'Fumaça' estava em uma residência quando foi surpreendido por equipes da Delegacia Territorial (DT) da cidade e da 56ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Jailson é apontado como o principal traficante do Litoral Norte da Bahia, com atuação também no estado de Sergipe, onde no dia 22 de agosto, conseguiu fugir com mais dez presos do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão, na Região Metropolitana de Aracaju, voltando a praticar o crime.

Na ação, foram apreendidas três pistolas, sendo uma 45 mm, uma 380 e outra ponto 40, esta última pertencente à Policia Civil do Rio Grande do Norte. Além de serem encontrados carregadores e munições de diversos calibres, uma quantia de R$ 2 mil, e uma motocicleta Honda CG de cor prata, que o traficante admitiu ter sido furtada.

O sujeito foi conduzido à 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Alagoinhas, e autuado pela posse das armas. Ele também vai responder pelo furto da motocicleta. O criminoso encontra-se custodiado na carceragem daquela unidade policial.

