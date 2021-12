Traficante é flagrado com 47 pedras de crack em Candeias

O traficante Luiz Henrique de Araújo Costa, de 27 anos, foi preso nesta sexta-feira, 11, com 47 pedras de crack, prontas para venda, na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo informou a Polícia Civil. Ele foi capturado durante uma ação conjunta de policiais da 20ª Delegacia Territorial (DT) e da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com o delegado Miguel Cicerelli, titular da DT/Candeias, uma denúncia de que um homem estaria comercializando drogas na região da estação de ônibus, no centro da cidade, levou os policiais ao local. Depois de observarem o movimento, os agentes flagraram Luiz com a droga. O traficante também estava com uma quantia no valor de R$ 53, que, conforme a polícia, pode ser resultado da venda da droga.

Luiz já cumpriu pena por roubo a mão armada, ocorrido em São Sebastião do Passé, em 2004. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico drogas, com penas que podem variar de 5 a 15 anos. O traficante está custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça. A droga foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo o delegado Cicerelli, em 2013, já foram presos, apreendidos e autuados em flagrante na DT/Candeias 104 pessoas, entre adultos e adolescentes, a maioria envolvida com tráfico de drogas, roubos à mão armada e homicídios.

