Traficante diz que matou adolescente por vingança na Bahia

Suspeito de matar um adolescente de 15 anos com um tiro na cabeça em Brumado, no interior da Bahia, o traficante Carlos Henrique Meira Santana, de 22 anos, foi preso cerca de quatro horas após o crime, informou nesta terça-feira, 22, a Polícia Civil.

O crime aconteceu no domingo, 20. A vítima, Reinaldo Cerqueira Viana Júnior, foi morta, no bairro Urbis II, com uma espingarda de fabricação caseira.

Carlos foi capturado na casa de um parente, no mesmo bairro onde o crime aconteceu, por equipes da Delegacia Territorial (DT) e da 34ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Na delegacia, o traficante disse ter assassinado o adolescente, que era integrante de uma quadrilha rival, por vingança.

De acordo com a polícia, o criminoso, que já esteve preso por tráfico, afirmou ter sofrido uma tentativa de assassinato, no feriado da Sexta-feira Santa, dia 18, que teve a participação do garoto, o que motivou o crime.

Encaminhada para perícia, a espingarda usada no crime foi apreendida com Carlos Henrique. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e permanecerá custodiado na carceragem da DT/Brumado, à disposição da Justiça.

