Traficante confessa que matou rival em Conquista

O traficante Lucas Monteiro de Souza, de 26 anos, confessou ter assassinado o também traficante Douglas Rodrigues Oliveira com quatro tiros no domingo, 26, no bairro Ibirapuera, em Vitória da Conquista. O delegado Neuberto Costa, titular da Delegacia de Homicídios (DH) daquele município solicitou à Justiça, nesta quinta-feira, 30, a prisão preventiva de Lucas.

Depois de ser identificado pelas investigações como o autor do crime, Lucas foi localizado, na última terça-feira, 28, em sua própria residência, por uma equipe da DH/Conquista, que o conduziu para ser ouvido. No depoimento prestado ao delegado, o acusado confessou que matou a vítima para assumir o controle do tráfico no bairro Ibirapuera.

Um revólver de calibre 38, usado no crime, foi apreendido pela polícia na residência de Lucas, que foi indiciado pelo homicídio de Douglas e por posse ilegal de arma. Ele já possui antecedentes por vários furtos.

