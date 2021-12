Traficante acusado de ser mandante de rebelião em presídio de Feira morre

A Polícia Civil (PC) realizou operação nesta sexta-feira, 27, para prender o traficante Ronilson Oliveira de Jesus, o Rafael, 29 anos, em Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é apontado pela PC de ser o mandante do massacre de presos e familiares durante um dia de vista no presídio de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, em maio de 2015.

A PC, que cumpria três mandados de prisão também apreendeu um lote de 430 quilos de drogas.

"Rafael" saiu de presídio em abril de 2015 (Foto: Ascom | Polícia Civil)

Durante a ação o traficante reagiu e ouve confronto com a polícia e “Rafael” ficou ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu e morreu. Segundo o delegado André Viana, coordenador da Coordenação de Operações Especiais (COE), que esteve à frente da ação policial, a operação para prender Rafael começou a ser planejada no fim do ano passado, quando suas equipes e do Depin descobriram, a partir de incursões realizadas na RMS e em Feira, que um homem com as características dele estaria morando no condomínio Recanto de Abrantes, o qual começou a ser monitorado.

Os policiais encontraram cadernos de anotações e muitas munições para fuzis 556 e 762 e 762 curta para metralhadora AK. A chave de uma casa, encontrada no local, levou os policiais a uma outra residência no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas, onde estavam guardados 425 quilos de maconha e cinco quilos de cocaína. Dois veículos, um Celta vermelho e um Prisma branco, também foram apreendidos. Tudo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com a polícia, “Rafael” era líder de uma quadrilha de traficantes que age em Feira de Santana e Salvador, com atuação no Bairro da Paz e em Itapuã. Ele já foi o Valete de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e era procurado por tráfico, homicídio e formação de quadrilha. Também é suspeito de vários roubos a bancos no interior do estado, ele estava com uma carteira de identidade falsa, em nome de Thiago Pereira Canuto, também apreendida.

Ainda com informações da PC, a rebelião ordenada por Rafael no presídio de Feira tinha o objetivo de matar o ex-comparsa e também traficante Haroldo de Jesus Brito, o Haroldinho, com quem cumpriu pena naquele local e se desentendeu. Os dos lideravam o tráfico em Feira, mas viraram rivais depois de confinados. Rafael saiu do presídio 38 dias antes do massacre, em 16 de abril de 2015, liberado pela Justiça.

adblock ativo