Tráfego no KM 22 da BA 099 é liberado após interdição

As obras no KM 22, próximo a Arembepe, em Camaçari-BA, executadas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foram encerradas às 22h, desta quinta-feira, 28, e que ambos os sentidos da BA-099 estão liberados para o tráfego de veículos.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), a interdição foi feita no último domingo, 24, após afundamento de parte do pavimento da rodovia, provocado pelas obras de implantação de tubulação. Foi elaborado um plano emergencial para garantir a trafegabilidade e segurança viária na região.

