Tráfego na BR-324 é intenso no retorno do feriado

O retorno para Salvador das pessoas que foram passar o feriado do São João nas cidades do interior do estado deixa o tráfego intenso na BR-324, no sentido Feira de Santana Salvador, neste domingo, 24. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é que 60 mil veículos transitem pela BR-324 durante todo o dia.

Por conta da grande quantidade de veículos na rodovia, há congestionamento em alguns pontos, como nos quilômetros 540, 561 e 566, que ficam nas imediações das cidades de Amélia Rodrigues e do viaduto de Santo Amaro, segundo a PRF. Além da BR-324, o trânsito também é intenso nas Brs 101 e 116.

Obra - Uma obra de recuperação na Ponte do Rio Ribeirão, no Km 555 da BR-116, deixa o trânsito um pouco lento na região no município de Milagres (a 241 km de Salvador). Para execução do trabalho a Via Bahia Concessionária de rodovias faz a operação "pare e siga" no local.

Atenção - Em período de trânsito intenso nas estradas, os motoristas devem redobrar a atenção, especialmente, em momentos de ultrapassagens, que devem ser condizentes com a sinalização do local. Em caso de problemas com o veículo, pequenos acidentes e colisões traseiras, o órgão recomenda que os condutores direcionem os veículos para o acostamento e pede aos demais motoristas que evitem parar desnecessariamente na via, deixando o trânsito fluir.

A PRF ainda destaca alguns trechos em que o condutor deve ter cuidado especial, como: a BA-026, entre Amargosa e Mutuípe, a BA-242 (entre Sapeaçu e Castro Alves) - devido ao fluxo de pessoas indo a Santo Antônio de Jesus -; e a BA-502, próximo a São Gonçalo dos Campos (pista estreita).

