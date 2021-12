Tráfego na BR-235 exige atenção por causa de obras

Quem transitar pelos lotes 1 e 5 da BR-235, na Bahia, precisa dirigir com o máximo de atenção. Isso porque há homens trabalhando nesses dois trechos, o que modifica constantemente a rota da rodovia com desvios.

O motorista precisa respeitar as sinalizações, especialmente as de velocidade. O empreendimento é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes.

Ao transitar pelo lote 1, que tem 79,30 quilômetros de extensão e começa na cidade sergipana de Carira até a cidade baiana de Jeremoabo, tem que ficar atento ao excesso de poeira por conta dos serviços executados.

Com a obra em ritmo acelerado, o motorista deve dirigir com cuidado de observar a sinalização e com faróis acessos, para melhorar a visibilidade. A postura também vale para os 40 quilômetros já asfaltados entre Carira e o povoado de Boa Sorte, no município de Pedro Alexandre.

Já no lote 5, que tem 75,4 quilômetros entre Pinhões e Juazeiro, as obras estão concentradas em dois pontos. Outro consórcio trabalha na ponte sobre o riacho Torão, no bairro Primavera, em Juazeiro, além dos quatro quilômetros restantes no intervalo sem asfalto na empresa Agrovale.

Nesses trechos é importante andar com baixa velocidade e também respeitar as sinalizações de obras.

Quem quiser fazer alguma reclamação, sugestão ou tirar dúvidas sobre as intervenções, pode ligar para o número 0800 642 0235 (9h às 16h), enviar um e-mail para ouvidoria@br 235.com.br, além da possibilidade de mandar mensagem pelo site www.br235.com.br.

Integração

A obra facilitará o acesso e a integração do litoral sergipano às regiões densamente povoadas do interior do Norte-Nordeste brasileiro, a exemplo do polo de Juazeiro-Petrolina (a 422 quilômetros da capital sergipana).

O trecho em obras liga os estados de Sergipe a Pernambuco, passando pelos municípios baianos de Coronel João Sá, Pedro Alexandre, Jeremoabo, Canché, Canudos e Uauá até chegar a Juazeiro.

A implantação e pavimentação da BR-235 tem o acompanhamento da equipe da Universidade Federal de Viçosa (UFV), responsável pela gestão ambiental do empreendimento, abrangendo a supervisão, o gerenciamento e a execução dos programas ambientais – conforme o termo de cooperação firmado com o Dnit.

