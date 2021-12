Tráfego é intenso nas principais estradas que cortam a Bahia

O número de veículos nas estradas da Bahia é alto no final da manhã e início da tarde desta sexta-feira, 3. Nas rodovias estaduais, como as BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde) e BA-512, e federais, como as BR-324 e BR-116, o tráfego é intenso, porém, sem maiores problemas, como acidentes ou congestionamentos.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pela BA-009, o único ponto de trânsito lento na Estrada do Coco é entre o Km 10 e 14, no sentido Salvador-Aracaju, próximo à Churrascaria Tchê Maninho, na entrada de Abrantes, distrito de Camaçari. O motivo é o grande volume de automóveis na via.

Já na região de Vitória da Conquista, segundo a ViaBahia, o trânsito flui normalmente, no entanto, os acessos interditados para realização de obras no pavimentação na BR-116, próximo ao Km 20 do Anel Viário, podem gerar engarrafamentos durante o dia.

A Polícia Rodoviaria Federal (PRF) acredita que até o início da tarde o trânsito deve ser normalizado, tendo em vista o alto fluxo desde a quinta-feira, 2, e a manhã desta sexta-feira, 3. Segundo a PRF, as rodovias só devem voltar a ficar com o trânsito lento novamente no domingo, 5, e na segunda-feira, 6, quando ocorre o movimento de volta do feriado.

Destinos

Os destinos mais procurados são os municípios do Recôncavo baiano, bem como as praias localizadas ao longo da rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde). E também as regiões turísticas de Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, além de Barreiras, Vitória da Conquista e Juazeiro.

adblock ativo