Tráfego é alterado no Santo Antônio Além do Carmo durante o Carnaval

Palco de diversos bloquinhos durante o Carnaval, o bairro do Santo Antônio Além do Carmo sofrerá alterações no tráfego de veículos, entre esta quarta-feira. 19, e domingo, 23.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nesta quarta, as alterações começarão a partir das 18h com a interdição do tráfego de veículos na Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio, e no Largo do Santo Antônio. A partir das 19h será feita a instalação de barreiras móveis na Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo, do Passo e do Taboão; na Praça dos Quinze Mistérios com a rua dos Marchantes; na rua dos Perdões com a rua Vital Rêgo; e na rua Direita de Santo Antônio com o Largo de Santo Antônio.

Também a partir das 19h da quarta haverá interdição do tráfego de veículos na Travessa dos Perdões, nas ruas dos Perdões, dos Adôbes, do Passo, do Carmo, dos Marchantes, Direita de Santo Antônio, no Largo do Santo Antônio e na Cruz do Pascoal. Serão instaladas barreiras móveis, a partir das 20h, na Rua Direita de Santo Antônio com Largo de Santo Antônio; na rua dos Perdões com a Vital Rêgo; na rua Siqueira Campos com a Engº João Pimenta Bastos; Nas ruas Siqueira Campos, dos Perdões e dos Adôbes; na Ladeira do Boqueirão com a rua Direita de Santo Antônio; e na Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo e do Passo.

Na quinta-feira, 20, sairão às ruas o tráfego será interditado a partir das 19h na Cruz do Pascoal. A partir das 19h30, haverá interdição do tráfego na Rua Siqueira Campos, Rua dos Adôbes, Rua dos Marchantes, Cruz do Pascoal, Rua Direta do Santo Antônio, e no Largo do Santo Antônio. Serão instaladas barreiras móveis, a partir das 19h30 na Rua Siqueira Campos com a Rua Engº João Pimenta Bastos; Rua dos Perdões com a Rua Vital Rêgo; Rua Siqueira Campos com a Rua dos Perdões e a Rua dos Adôbes; Rua dos Adôbes com a Ladeira do Boqueirão e a Rua Direita de Santo Antônio; Praça dos Quinze Mistérios e a Rua dos Marchantes; Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo e do Passo.

Já na sexta-feira, 21, desfilam mais dois blocos, logo cedo, a partir das 14h, no Pelourinho, onde o desfile dará uma volta e retornará para o Largo de Santo Antônio. Serão instaladas barreiras móveis na Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo e do Passo e na Praça dos Quinze Mistérios com a Rua dos Marchantes.

A partir das 19h o tráfego será interditado na Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Cruz do pascoal, Rua Direta do Santo Antônio, Travessa José Bahia, Rua dos Carvões, Largo do Santo Antônio, Travessa dos Perdões, Rua dos Ossos, Rua dos Adôbes, e Praça dos Quinze Mistérios. Também serão instaladas barreiras móveis a partir das 20h na Praça dos Quinze Mistérios com a Rua dos Marchantes; Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo e do Passo; na Rua dos Adôbes com a Ladeira do Boqueirão e a Rua Direita de Santo Antônio; na Rua Direita de Santo Antônio com o Largo de Santo Antônio; na Rua dos Perdões com a Travessa dos Perdões; na Rua dos Perdões com a Rua Vital Rêgo; na Rua Siqueira Campos com as ruas dos Perdões e dos Adôbes; na Rua dos Adôbes com a Ladeira do Boqueirão e a Rua Direita de Santo Antônio; e na Praça dos Quinze Mistérios com a Rua dos Marchantes.

No sábado, 22, o tráfego de veículos será interditado no Largo do Santo Antônio, a partir das 14h para o desfile do bloco Retrô Infantil, quando também serão instaladas barreiras móveis na Rua Direita de Santo Antônio com o Largo de Santo Antônio; e na Rua dos Perdões com a Travessa dos Perdões. A partir das 20h o tráfego será interditado progressivamente na Rua dos Adôbes, Rua dos Marchantes, Cruz do pascoal, Rua Direta do Santo Antônio, e no Largo do Santo Antônio para o desfile do bloco Desfile Retrô Adulto.

Para finalizar, no domingo, 23, a interdição começará a partir das 15h na Rua Direita do Santo Antônio (Igreja do Boqueirão). Para o desfile também serão instaladas barreiras móveis na Rua dos Adôbes com a Ladeira do Boqueirão e a Rua Direita de Santo Antônio; Ladeira do Carmo com as rua do Carmo e do Passo; e na Praça dos Quinze Mistérios com Rua dos Marchantes.

