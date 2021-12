Trabalho da PM é reforçado com a aquisição de 30 veículos

A Polícia Militar teve reforço nos equipamentos para a atuação em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), com a entrega de 30 novas viaturas na manhã desta segunda-feira, 9.

A cerimônia de entrega dos novos veículos, que contou com a participação do governador Rui Costa, foi realizada no pátio do antigo Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba).

Onze minivans, 14 caminhonetes, dois sedãs, duas motocicletas e um ônibus observatório renovarão a frota da corporação no município. Segundo planejamento divulgado pelo governo estadual, esse é o primeiro lote das 1,4 mil viaturas que serão entregues às polícias Civil e Militar em diversas cidades.

Conforme o governador, os veículos vão melhorar, ainda mais, o trabalho da polícia no município, que registrou uma redução de 20% nos crimes violentos letais intencionais no ano passado, quando comparado com 2014.

Campo

A agricultura familiar da região também foi contemplada com investimentos. Foram entregues sete caminhões-baú, nove motocicletas, um kit fruticultura e 27 tratores agrícolas com implementos para cooperativas e associações de pequenos produtores.

Os veículos e equipamentos ajudarão a organizar a produção nos municípios beneficiados. Outras 63 motocicletas ainda foram entregues por meio do Programa Bahia Produtiva, para atividades de assistência técnica para a apicultura.

adblock ativo