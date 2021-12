Trabalhadores são resgatados de condições degradantes em fazenda na Bahia

Pelo menos seis trabalhadores foram encontrados em condições degradantes em uma fazenda que fica localizado no município de Cardeal da Silva (a 150 quilômetros de Salvador). Um dele estaria em uma situação análoga à escravidão.

A fazenda cortava mata nativa para produção clandestina de carvão. A ação foi flagrada pela Força-Tarefa da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRTE-BA). A operação foi realizada entre os dias 22 e 26 deste mês.

De acordo com a SRTE-BA, para cada saca de carvão produzido pelos obreiros, eles recebiam apenas R$ 7,00, totalizando cerca de R$ 200,00 por semana, o que não corresponde a um salário mínimo mensal. Os trabalhadores identificados receberão três parcelas de seguro desemprego, além dos seus direitos trabalhistas e indenizações de até R$ 20.000,00.

Os empregados dormiam em barracos improvisados de madeira, no meio da mata atlântica, em contato com insetos e outros animais. Também foi constatado que os trabalhadores contratos possuíam dívidas com alimentação com o empregador.

No local, foi encontrado um caderno comprovando as dívidas dos empregados.

Dívidas dos empregados eram anotadas (Foto : Divulgação | SRTE-BA​)

Segundo o órgão, as carteiras de trabalho não eram assinadas e as atividades eram realizadas sem equipamentos de proteção.

O proprietário da fazenda não compareceu à audiência designada, onde ele iria assinar a carteira de trabalho dos seus empregados e quitar todos os débitos trabalhistas. Por conta disso, o Ministério do Trabalho entrou com uma ação social pública solicitando a indenização no valor de R$ 2 milhões, além de solicitar à Justiça do Trabalho a desapropriação da terra.

Os trabalhadores receberão agora assistência da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, além de integração ao mercado de trabalho e realização de curso de capacitação por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia.

