Trabalhadores protestam no CAB contra privatização da Ebal

Cerca de 200 trabalhadores da Empresa Baiana de Alimentos S.A (Ebal) fazem uma manifestação em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC), no Centro Administrativo da Bahia (Cab), na manhã desta terça-feira, 20, desde as 7h30.

Equipado com cartazes, apito e carro de som, os manifestantes protestam contra a privatização do órgão e possível demissão de funcionários. De acordo com o presidente da Associação Baiana dos Trabalhadores da Ebal/ Cesta do povo (ABTEC), Francis Tavares, a privatização da Ebal será discutida em uma audiência na secretaria.



"Estamos aqui protestando contra a privatização e pedindo a garantia do nossos empregos. O governador demitiu os trabalhadores da EBDA e agora vêm com essa. Ele diz que quem comprar vai assumir, mas sabemos que quem comprar, a primeira coisa que vai fazer é demitir", disse o presidente.

Na última quinta-feira, 15, os funcionários da Ebal fizeram uma outra manifestação, juntamente com os sindicatos e associados, em frente a sede da empresa, no Ogunjá, em Salvador.



Por conta da manifestação, a maioria das lojas da Cesta do Povo estão fechadas, principalmente no interior. Em Salvador, o sindicato afirma que a unidade da avenida Barros Reis não abriu.

