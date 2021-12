Trabalhadores protestam em Feira de Santana nesta quinta

As manifestações em adesão ao Dia Nacional de Luta, que acontecem em todo País, também atingem o município baiano de Feira de Santana. No início da tarde desta quinta-feira, 11, os representantes de centrais sindicais permanecem em frente à Prefeitura Municipal. Mais cedo, os trabalhadores de diversas categorias fecharam a BR-324 entre 4 e 8 horas, quando o grupo saiu em caminhada até o centro de cidade. Durante o protesto na rodovia, eles atearam fogo em pneus para interromper o trânsito, o que causou um congestionamento na estrada de cerca de 10 km nos dois sentidos. <GALERIA ID=18482/>

Integrantes da Central Única de Trabalhadores (CUT) e representantes dos sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Metalúrgicos, do setor de alimentação, borracheiros, rodoviários, professores e da Central de Trabalhadores do Brasil (CTB) também fecharam a BR-116. Eles também pretendem fazer uma passeata até o centro do município. Os manifestantes também pretendem fazer um ato em frente à Prefeitura de Feira de Santana.

Por conta da mobilização, escolas municipais, estaduais e particulares e a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) estão sem aula. Já o Hospital Cleriston Andrade está funcionando normalmente. Os rodoviários circularam com 30% da frota até as 9 horas, mas ameaçam parar totalmente no município.



Apesar de ter aberto inicialmente, todo o comércio e as agências bancárias fecharam as portas, já que os sindicalistas passaram por várias lojas pedindo a liberação dos funcionários. Os primeiros estabelecimentos a fechar foram os do centro de Feira, na rua JJ Seabra, Visconde do Rio Branco e Avenida Senhor dos Passos.

