Trabalhadores protestam contra venda da Refinaria Landulpho Alves

Mais de dois mil funcionários e terceirizados da Petrobras se reuniram na manhã desta sexta-feira, 19, no Trevo da Resistência, em Candeias, para protestar contra a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM). Segundo o diretor da Federação Única dos Petroleiros (FUP), do Sindipetro Bahia e funcionário da RLAM, Deyvid Bacelar, o ato também conta com a presença de representantes de todos os sindicatos petroleiros do Brasil. O ato encerrou às 10h.

"A presença dos representantes dos sindicatos mostra que há uma mobilização nacional contra o desmonte e privatização", conta Deyvid, que também acrescenta: "Estamos buscando solucionar por todas as vias: judicial, política e caso nada solucione, faremos mobilização para greve".

O ato é contra a venda da RLAM e seu sistema logístico, que é composto pelo Terminal de Madre de Deus, tubovias, entre outros. Deyvid sinaliza que até o fim do protesto, o foco é também mobilizar a população e conscientizar sobre qual seria o futuro dos funcionários e da sociedade após essa venda.

A venda da RLAM inclui quatro terminais de armazenamento: Candeias, Itabuna, Jequié e Madre de Deus; além de um conjunto de oleodutos extensos e curtos que somam 669 km e interligam a refinaria e os terminais.

Os atos já ocorreram na Refinaria Abreu e Lima (PE), nas usinas de biodiesel de Montes Claros (MG), Candeias (BA), na Refinaria Presidente Vargas (Repar), na Araucária Nitrogenados e na Refinaria Alberto Pasqualini.

A Refinaria Landulpho Alves foi a primeira do Sistema Petrobrás, em 1950, e a segunda do país com capacidade de processamento que permitiu o desenvolvimento do primeiro complexo petroquímico planejado no Brasil e o maior complexo industrial do Hemisfério Sul, o Complexo Petroquímico de Camaçari. O local permite a produção de 333 mil barris ao dia, sendo responsável por 14% da capacidade total do Brasil em 2018.

