Trabalhadores pedem manutenção de contrato com a Fesf

Trabalhadores da Fundação Estadual Saúde da Família (Fesf) protestam nesta quinta-feira, 28, em frente à União dos Municípios da Bahia (UPB), onde o governador Rui Costa (PT) participou de um evento pré-candidatos do PCdoB-BA para a eleição municipal de 2016. O grupo reclama da não renovação de contratos do estado com a entidade.

A Fesf mantém contratos de gestão compartilhada para atendimentos domiciliar e em hospitais em Salvador, Guanambi, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Camaçari, entre outros municípios. De acordo com a representante dos trabalhadores, Nívea Vilas Boas, 600 profissionais prestam serviço para o estado por intermédio da Fesf.

Por conta da não renovação do contrato, que vence no dia 24 de agosto, os trabalhadores, que são concursados em regime de CLT, estão com aviso prévio e serão demitidos, caso o governo estadual não volte atrás.

Além da demissão dos profissionais, Nívea também argumenta que a decisão vai afetar a população. "São 700 pacientes desassistidos apenas na área domiciliar, além dos que são atendidos nas emergências e UTI dos hospitais (onde há parceria com a Fesf). O que vão fazer com esses pacientes? Vão criar um hospital só para eles?", questiona.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nega que a população será afetada pela medida. De acordo com o órgão, os contratos com a Fesf serão substituídos por novos prestadores. De acordo com o estado, a expectativa é que a mudança represente uma redução de até 40% nos custos e serviços administrativos.

Nívea contesta essa informação, alegando que a Fesf é uma entidade sem fins lucrativos. "Uma empresa terceirizada jamais será mais barata do que um entidade sem fins lucrativos", afirma.

