Trabalhadores passam mal em Itabuna após refeição

Cinquenta e quatro trabalhadores que atuam no ramo da construção civil no município de Itabuna deram entrada na manhã desta terça-feira, 18, no Hospital de Base da cidade com suspeita de intoxicação alimentar. Itabuna fica no sul da Bahia, distante 441 km de Salvador.

Em nota, a Cidadelle Empreendimentos - onde ocorreu o problema - lamentou o ocorrido e informou que o serviço de alimentação fornecida aos funcionários é terceirizado pela empresa Stering Cozinha Industrial Ltda.

A empresa contratante informou ainda que está tomando todas as medidas pertinentes para apurar o ocorrido o mais rápido possível. E que ainda esta semana fará a imediata substituição da fornecedora da alimentação.

Ainda conforme a nota da Cidadelle Empreendimentos, "a construtora está dando aos seus colaboradores toda a assistência necessária. E não admite conduta irregular dos seus fornecedores".

A assessoria de comunicação da Cidadelle informou também que em agosto deste ano cerca de 20 funcionários passaram mal após uma refeição servida pela mesma empresa, a Stering Cozinha Industrial Ltda.

Apuração

A gerente comercial da Stering Cozinha Industrial Ltda., de prenome Luciana, disse que a empresa está apurando as causas do ocorrido e tão logo saia o resultado se

pronunciará sobre o problema que afetou o grupo.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura municipal de Itabuna, os funcionários deram entrada no hospital por volta das 8h, após o café da manhã. Informou, ainda, que o serviço de vigilância sanitária do município está investigando o fato.

A equipe de reportagem de A TARDE tentou contato com o serviço de vigilância sanitária, mas até o fechamento desta edição não obteve êxito.

O médico Paulo Bicalho, presidente Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi), mantenedora do Hospital de Base, disse que o atendimento aos operários foi reforçado por seis médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. "Tudo funcionou bem", disse Paulo Bicalho.

