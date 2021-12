Trabalhadores ficam feridos após incêndio em refinaria

Um incêndio nesta sexta-feira,13, deixou dois trabalhadores feridos na refinaria Landulpho Alves, da Petrobras, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente aconteceu em uma torre fracionadora (E-621) da refinaria durante uma parada para manutenção.

Segundo o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindpetro), o acidente foi ocasionado pelo uso de uma lixadeira que estava retirando resíduos de solda e as fagulhas em contato com o combustível que estava no interior da torre gerou o incêndio.

O incêndio provocou queimaduras no rosto de um caldeireiro, além do deslocamento do osso omoplata, após cair de um andaime com mais de 2 metros de altura, onde realizava seu trabalho.

Um técnico de segurança que atuava na emergência também foi vítima de um acidente após cair em um buraco de 50 cm que havia no piso da plataforma de acesso ao hidrante que abastece a viatura de combate a incêndio. A queda provocou escoriações na perna direita e braço do técnico.

Os trabalhadores feridos estão sob observação médica e afastados das atividades, informou o Sindpetro.

