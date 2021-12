Trabalhadores em condições análoga à escravidão são resgatados em Cristópolis

Trabalhadores em condições análogas a escravidão foram resgatados de um caminhão baú na BR 242, no trecho do município de Cristópolis (distante 800 km de Salvador), nesta sexta-feira, 13.

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes perceberam que a traseira do veículo estava aberta e durante a abordagem, flagraram nove trabalhadores acondicionados sobre caixas de papelão e paletes no assoalho do veículo.

De acordo com a PRF, as vítimas estavam sendo transportados soltas no baú, em condições inseguras e degradantes, ocasionando iminente risco de asfixia, já que o compartimento não possuía sistema de ventilação, além de risco de acidente grave.

Os trabalhadores saíram às 7h da manhã da cidade de Seabra (distante 478 km de Salvador) e seriam transportados até o município de Paraíso do Tocantins (TO), onde iriam trabalhar na construção de um galpão para uma empresa local.

Após contato com a Secretaria do Trabalho, subordinada ao Ministério da Economia, foi providenciado transporte para os trabalhadores até à Gerência Regional do órgão em Barreiras, onde foram ouvidos pelos auditores.

Ainda de acordo com o órgão, os custos com hospedagem, alimentação e transporte, inclusive para retorno dos trabalhadores às localidades de origem ficarão sob a responsabilidade dos proprietários da empresa contratante.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) irá apurar as irregularidades e poderá aplicar penalidade administrativa por meio da lavratura de autos de infração, além de punições civis e penais.

Vítimas seriam transportadas para o estado do Tocantins

adblock ativo