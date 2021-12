Trabalhadores dos Correios entram em greve nesta sexta

Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 30, os trabalhadores dos Correios na Bahia decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir das 0h desta sexta-feira, 31. A categoria se reuniu no Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (SINCOTELBA) no Matatu de Brotas, em Salvador.

De acordo com o sindicato, o movimento é em protesto a quebra de acordo da estatal referente a manutenção do atual plano de saúde (Correios Saúde) dos servidores, determinada pelo Tribunal Superior do Trabalho, e também pela revisão do PCCS 2008 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários), já que sua aplicação literal provoca enormes injustiças aos trabalhadores.

O movimento promete realizar um protesto na manhã desta sexta em frete ao prédio central dos Correios, na Pituba. A mobilização deve se estender por todo o estado.

