Trabalhadores do Polo participam de assembleia sobre reforma da previdência

Trabalhadores do Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, participam, na manhã desta quarta-feira, 20, de uma assembleia informativa sobre a reforma da previdência.

De acordo com o presidente da Central Única dos Trabalhadores da Bahia (CUT-BA), Cedro Silva, a assembleia começou por volta das 5h e tem objetivo de alertar os trabalhadores sobre uma plenária que vai acontecer nesta quarta, às 10h, no bairro do Comércio, em Salvador.

Ainda segundo Cedro Silva, não se trata de uma paralização e os trabalhadores serão liberados antes das 10h, podendo voltar ao trabalho.

